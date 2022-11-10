Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 10 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto sonuçları için geri sayım sürüyor. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, 10 Kasım Perşembe akşamı MP TV canlı yayınında gerçekleştirilecek. Bu noktada 181 milyon 626 bin liralık büyük ikramiye tutarın sahibi olmak isteyen şans oyunu severler, şanslı numaraları öğrenmek için şimdiden Süper Loto sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, MPİ ile 10 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve şanslı numaralar…
SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 KASIM)
10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;
MİLLİ PİYANGO İDARESİ (MPİ) 10 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu, bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt bulacak. Şanslı 6 numara açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.