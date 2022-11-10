Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 10 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto sonuçları için geri sayım sürüyor. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, 10 Kasım Perşembe akşamı MP TV canlı yayınında gerçekleştirilecek. Bu noktada 181 milyon 626 bin liralık büyük ikramiye tutarın sahibi olmak isteyen şans oyunu severler, şanslı numaraları öğrenmek için şimdiden Süper Loto sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, MPİ ile 10 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve şanslı numaralar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 KASIM)

10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;