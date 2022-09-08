Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 8 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha şans oyunu severler için ilan edilecek. Peş peşe gelen devirlerle 109 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (8 EYLÜL)

Milli Piyango Online ile 8 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası.