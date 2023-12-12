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Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 10:54

BEDAŞ DUYURDU: İSTANBUL’DA 20 İLÇE 8 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK! 12 Aralık 2023 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Son dakika İstanbul'da elektrik kesintisi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) resmi internet sitesi üzerinden bugün 12 Aralık 2023 bugün 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Özellikle Avcılar, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Küçükçekmece ve birçok ilçede kesinti merkezi olacak. İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçenin mahalle ve sokak bilgilerine yer verildi. Bugün hangi ilçelerde elektrik kesilecek, ne zaman kesilecek? 12 Aralık 2023 elektrik kesintisi detayları…

BEDAŞ DUYURDU: İSTANBUL’DA 20 İLÇE 8 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK! 12 Aralık 2023 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

12 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbulların gündeminde yerini aldı. BEDAŞ bugün 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Bugün elektrik kesintisi olacak mı, nelerde elektrik kesintisi olacak?

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İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BAŞÖZ, BEHLÜL, BİLKAN, BİRTAN, CİHANER, DAL, DÜLDÜL, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, FERDA, FİLİKA, GÜLAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, NİŞAN, OSMANGAZİ, SELMAN, SEMİH, TEPEÖREN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, İNCE, ŞAHİKA sk / KARABURUN mah SUBAŞI sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, AGAH, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, ASUMAN, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AYSEREN, AYTUĞ, AĞAHAN, AŞIK, BAYHAN, BAYRAKTEPE, BEKİROĞLU, BOSTANCI, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, CİHANGÜL, DEMİRÖZ, DEVELİ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMLUPINAR, DİLAVER, ECZA, EMRULLAH, EMİNE, ERASLAN, ERDEMİR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ETHEM, FATİH, FEDAİ, FENER, GALERİ, GEDİZ, GENÇLİK, GÜLTUTAN, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜZELYURT, GÜZERGAH, HAKİM, HAMİDİYE, HARBİYE, HAZARFEN, HAZNEDAR, HIDIR, KAPTANPAŞA, KARAKAYA, KARAKOÇ, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, LALELİ, LİSE, MEKKE, MERİH, MEŞALE, MEŞEDİBİ, NAMZET, NARGİLE, NAĞME, NEVİN, OSMANGAZİ, PAK, PEKMEZCİ, PREVEZE, RÜŞTİYE, SEKMEN, SENCER, SEYYAH, SIĞLA, SİMA, TOPRAKLI, TUNAHAN, TUNCER, TÜMEN, ULUBEY, UMURBEY, VARLIK, YANKI, YAVRUCAK, YAVUZER, YAZGÜLÜ, YAZMA, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YUVA, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZD bölgelerinde 12/12/2023 01:00:00 - 12/12/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BAYBORA, BEYREK, DOĞANTEPE, EGEMEN, GÜNTEKİN, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, NASRETTİN HOCA, NİLAY, PEŞREV, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, ATATÜRK, BAŞTUĞ, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, KATRE, KOVANLIK, MERMER, MESİRE, ORUÇ REİS, SELSEBİL, SÜKUT, TEKCAN, TERAZİ, YAZGI, YEŞİLBAĞ, ZİHNİ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, İZZET BEGOVİÇ, ŞAKİR sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYAZMA, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERGÜZİN, BERŞAN, BEYAZ LEYLAK, BOZBEY, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EFSER, EGEMEN, EKBER, EMEL, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, FİGEN, GONCA, GÖNÜL, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNBATIMI, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, HATEM, KAFTAN, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KEMAL, KEMERBURGAZ, KEMERCİ, KENT, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, NERGİS, NEZAKET, OLUK, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, RUMELİ, SADRAZAM, SAZLIK, SEVECEN, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SÜMEYYE, SİNANPAŞA, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, YİĞİTHAN, ZENGİN, ZİRAAT, ÇAĞ, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, İŞGÖREN, ŞENGÜN, ŞENYURT, ŞERİFE, ŞETARET sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk bölgelerinde 12/12/2023 02:00:00 - 12/12/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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