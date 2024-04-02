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Haberler Galeri SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, İzmir yerel seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları sorgulama
Giriş Tarihi: 02.04.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 12:56

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, İzmir yerel seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları sorgulama

Seçim sonuçları son dakika… Türkiye, 31 Mart Pazar günü 5 yıllık yeni dönemin yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları için oylar kullanıldı. Yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte yerel seçim sonuçları YSK tarafından anbean kamuoyu ile paylaşıldı. 81 il ve ilçelerinden çıkan sonuçlar ile yeni belediye başkanları belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere tüm iller ve ilçeler için seçim sonuçları, adayların ve siyasi partilerin oy oranları verilerini sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. İşte, 31 Mart İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları…

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, İzmir yerel seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları sorgulama

Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirlendiği Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart Pazar günü yapıldı. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullandı. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından 81 ilin seçim sonuçları YSK tarafından paylaşıldı. Son durumu merak eden vatandaşlar ''Hangi ilde seçimi kim kazandı?'' sorusunu yöneltmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları 2024 verilerine sabah.com.tr'nin özel seçim sayfasından erişebilirsiniz. İşte, 31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları….

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, İzmir yerel seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları sorgulama

31 MART YEREL SEÇİMLERİ TAMAMLANDI!

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandı.

Oy verme sürecinin sona ermesi ve sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının ardından da sonuçlara ilişkin veriler canlı ve anlık olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

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SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, İzmir yerel seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları sorgulama

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları verilerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, İzmir yerel seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları sorgulama

DOĞU'DA SANDIKLAR BİR SAAT ERKEN KAPANDI!

Yerel seçimler için oy verme işlemi ilk olarak Doğu'da başladı. Yüksek Seçim Kurulu, Doğu'daki ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 32 ilde oy verme işlemi 07.00-16.00 saatleri arasında yapıldı.

Diğer illerde ise saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, İzmir yerel seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları sorgulama

İSTANBUL ADAYLARI

AK Parti: Murat Kurum

CHP: Ekrem İmamoğlu

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

DEM Parti: Meral Danış Beştaş

ANKARA ADAYLARI

AK Parti: Turgut Altınok

CHP: Mansur Yavaş

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

DEM Parti: Gültan Kışanak

İZMİR ADAYLARI

AK Parti: Hamza Dağ

CHP: Cemil Tugay

İYİ Parti: Ümit Özlale

DEM Parti: Akın Birdal

Seçim sonuçları linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe adayların, partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

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