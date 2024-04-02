SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, İzmir yerel seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları sorgulama

Giriş Tarihi: 02.04.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
12:56
Seçim sonuçları son dakika… Türkiye, 31 Mart Pazar günü 5 yıllık yeni dönemin yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları için oylar kullanıldı. Yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte yerel seçim sonuçları YSK tarafından anbean kamuoyu ile paylaşıldı. 81 il ve ilçelerinden çıkan sonuçlar ile yeni belediye başkanları belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere tüm iller ve ilçeler için seçim sonuçları, adayların ve siyasi partilerin oy oranları verilerini sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. İşte, 31 Mart İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları…