SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, İzmir yerel seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları sorgulama

Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirlendiği Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart Pazar günü yapıldı. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullandı. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından 81 ilin seçim sonuçları YSK tarafından paylaşıldı. Son durumu merak eden vatandaşlar ''Hangi ilde seçimi kim kazandı?'' sorusunu yöneltmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları 2024 verilerine sabah.com.tr'nin özel seçim sayfasından erişebilirsiniz. İşte, 31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları….