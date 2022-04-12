Haberler Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? 2022 Personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürecek?

Giriş Tarihi: 12.04.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 14:11

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? 2022 Personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 personel alımı yapacağını duyurdu. Böylece iş sahibi olmak isteyen birçok vatandaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerini merak etmeye başladı. KPSS şartsız açılan işe alımda binlerce kişi istihdam edilecek. Bakanlık da bu işe alım için başvuru kılavuzu ve şartlarını yayınladı. Şartlara uyan her vatandaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına başvurabilir. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru tarihleri neler, başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?