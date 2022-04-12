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Haberler Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? 2022 Personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 14:11

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? 2022 Personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 personel alımı yapacağını duyurdu. Böylece iş sahibi olmak isteyen birçok vatandaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerini merak etmeye başladı. KPSS şartsız açılan işe alımda binlerce kişi istihdam edilecek. Bakanlık da bu işe alım için başvuru kılavuzu ve şartlarını yayınladı. Şartlara uyan her vatandaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına başvurabilir. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru tarihleri neler, başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? 2022 Personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açtığı ilana göre 1731 kişiyi kamuda işe alacağını açıkladı. Alınacak personellerin branşları ve başvuru şartları da ilanda yer almakta. Yüzbinlerce aday Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın personel alımı ilanını bekliyordu. 11 Nisan 2022'de ilanı açan bakanlık, en az ilkokul mezunu personel alımı yapıyor. KPSS şartsız yapılacak alımlarda memur ve işçi alımı gerçekleştirilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Personel alımı ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? 2022 Personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürecek?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türk Vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak,

- Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

- ASHB kılavuzda belirttiği Nitelik Kodlarına uygun olmak,

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? 2022 Personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürecek?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI VAR MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açtığı personel alımı ilanında KPSS şartı aramamaktadır. Üstteki başvuru şartları yanında en az ilkokul mezunu olmak gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? 2022 Personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürecek?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Personel alımı başvuruları 12 Nisan 2022 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 27 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1731 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? 2022 Personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvurular ne zamana kadar sürecek?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bakanlığın açtığı personel alımı başvuruları e devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfası içerisinden yapılmaktadır.

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