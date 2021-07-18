İstiklal Marşı 10 Kıta Sözleri - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okuma Ve Dinleme

Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde milli marşımız olarak resmen kabul edildi. Türk milletinin bağımsızlığının ve egemenliğinin en önemli sembolü olan İstiklal Marşı 10 kıtadan oluşmuştur. Her okuduğumuzda ve dinlediğimizde tüylerimizi diken diken eden İstiklal Marşı sözleri, yapılan bir yarışma sonucunda ortaya çıktı. İstiklal Marşı 10 kıta sözleri okuma ve dinleme sayfamız üzerinden merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz. İşte, Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ve sözleri!