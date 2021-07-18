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Haberler FotoHaber İstiklal Marşı 10 Kıta Sözleri - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okuma Ve Dinleme
Giriş Tarihi: 18.07.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 12:02

İstiklal Marşı 10 Kıta Sözleri - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okuma Ve Dinleme

Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde milli marşımız olarak resmen kabul edildi. Türk milletinin bağımsızlığının ve egemenliğinin en önemli sembolü olan İstiklal Marşı 10 kıtadan oluşmuştur. Her okuduğumuzda ve dinlediğimizde tüylerimizi diken diken eden İstiklal Marşı sözleri, yapılan bir yarışma sonucunda ortaya çıktı. İstiklal Marşı 10 kıta sözleri okuma ve dinleme sayfamız üzerinden merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz. İşte, Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ve sözleri!

İstiklal Marşı 10 Kıta Sözleri - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okuma Ve Dinleme

12 Mart 1921 tarihinde milli marşımız olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy kaleme almıştır. Düzenlenen bir yarışma sonucunda ortaya çıkan İstiklal Marşı sözleri egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın en önemli simgesi olup, her okunduğunda ya da dinlendiğinde tüyleri diken diken etmektedir. İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ve sözleri aynı zamanda arama motorlarında da sıkça araştırılmaktadır. İstiklal Marşı okuma, dinleme ya da ezberlemek isteyenler İstiklal Marşı 10 kıta ve sözlerine aşağıdan ulaşabilirler.

İstiklal Marşı 10 Kıta Sözleri - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okuma Ve Dinleme

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ

İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Maarif Vekâleti tarafından başlatılan bir milli marş yarışması sonucu ortaya çıktı. Türk milletinin bağımsızlığı ve egemenliği için kanlı çarpışmaları esnasında bu yarışma gerçekleştirilmiştir. Kazanan kişi için 500 lira ödülün olduğu yarışma 724 yarışmacı katılmıştır. Mehmet Akif Ersoy, para ödülünün olduğunu bildiği için yarışmaya katılmama kararı almıştır. Daha sonra ise bu kararından vazgeçmiştir.

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İstiklal Marşı 10 Kıta Sözleri - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okuma Ve Dinleme

Kararından vazgeçme nedeni ise Devrin maarif vekili Hamdullah Suphi Bey'in Mehmet Akif Ersoy'a gönderdiği mektup olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, Hamdullah Suphi Bey'in mektubunu okuduğunda yarışmaya katılma kararı almıştır. Yarışmada Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu marş birinci olmuştur.

İstiklal Marşı 10 Kıta Sözleri - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okuma Ve Dinleme

İSTİKLAL MARŞI 10 KITASI SÖZLERİ

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.


Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?


İstiklal Marşı 10 Kıta Sözleri - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okuma Ve Dinleme

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.


Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.


Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.


Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.


O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.


Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İstiklal Marşı 10 Kıta Sözleri - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okuma Ve Dinleme

O mektup şöyle;

''Pek Aziz ve Muhterem Efendim, İstiklâl Marşı için açılan yarışmaya katılmayışlarındaki sebebin ortadan kaldırılması için pek çok tedbirler vardır. Usta kişiliğinizin istenilen şiiri meydana getirmesi, amacın gerçekleşmesi için son çare olarak kalmıştır. Asil endişenizin gerektirdiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu etkili telkin ve heyecan kaynağı aracından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve sevgilerimi arz ve tekrar eylerim. ''

İstiklal Marşı 10 Kıta Sözleri - İstiklal Marşı’nın 10 Kıtası Okuma Ve Dinleme

Hamdullah Suphi Bey'in gönderdiği mektubun ardından Mehmet Akif Ersoy da şiirini hazırlamış ve jürilere göndermiştir. 26 Şubat 1921 tarihinde gönderilen tüm şiirlerden sadece 7 tanesi seçilmiştir. Bu 7 şiir içerisinde ise Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı şiir seçilmiştir. Yarışmanın son bulması ile İstiklal Marşı ayakta okunmuştur.

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