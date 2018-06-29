UEFA Başkanı Alexander Ceferin'den flaş Galatasaray açıklaması

"TÜRK FUTBOLU ADINA ÇOK İYİMSERİM"

SORU: Finansal Fair Play açısından sizce hala diğer Türk takımları için de tehlike var mı? Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe buradaydı, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?

CEFERIN: Aslına bakılırsa Finansal Fair Play kriterlerinin kulüpler için bir tehlike olduğunu söylememelisiniz. Esas bu kriterleri kaile almayan kulüpler futbol için bir tehlike teşkil ediyor. Diğer yandan Türkiye'deki sürecin iyiye doğru geliştiğini düşünüyorum. Şuna hep mutlu olmuşumdur. Tüm dünyada tanınan ciddi iş adamaların kulüplerde başa geçmesi beni fazlasıyla sevindiriyor. O yüzden Türk Futbolu adına çok iyimserim. Türkiye'de futbola nasıl bir tutkuyla bağlı olunduğunu gördüğümde gelecek adına çok umutlanıyorum. Ben olsam çok panik yapmazdım.

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA GÜVENİMİZ SONSUZ"

SORU: İstanbul 2020 Şampiyonlar Ligi Finaline ev sahipliği yapacak. Bu büyük organizasyonun ev sahipliğini yapmak gerçekten de büyük bir onur. Eminim siz de zaten 2005'de İstanbul'da gerçekleşen Liverpool - Milan finalinden etkilenmişsinizdir. Sizce de 2020 finalinin bize verilmesinin sebeplerinden biri de, o dönemdeki kusursuz giden ve iz bırakan organizasyon olabilir mi?

CEFERIN: Bence en yalın haliyle söylemek gerekirse şartlar çok uygun. Bir kere Türkiye futbol Federasyonu'na güvenimiz sonsuz, bu organizasyonu hakkıyla yapacaklardır, buna inanıyorum. Yeteri kadar, hatta fazla fazla otelleriniz var, muhteşem havaalanlarınız var, olması gereken her şeye sahipsiniz. Maçın oynanacağı statta komple yenilenecek. Dolayısıyla benim için çok güzel, hatta bunu daha da güzel kılan bir diğer şey de stadın adı. Stada dünya tarihindeki en büyük politikacılarından birinin adı verilmiş.



