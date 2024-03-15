SEÇİM SONUÇLARI 2024: 31 Mart İstanbul Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları Sabah.com.tr'de Olacak

Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
12:00
Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 günü gerçekleştirilecek. Pazar günü milyonlarca kişi sandık başına giderek oylarını kullanacak. 17:00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte ise seçim sonuçları için geri sayım başlayacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfasında yer alacak. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra tüm illerde ve ilçelerde sürekli güncellenen oy oranlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçları 2024 ekranı!