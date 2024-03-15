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Haberler Fotohaber SEÇİM SONUÇLARI 2024: 31 Mart İstanbul Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları Sabah.com.tr'de Olacak
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:00

SEÇİM SONUÇLARI 2024: 31 Mart İstanbul Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları Sabah.com.tr'de Olacak

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 günü gerçekleştirilecek. Pazar günü milyonlarca kişi sandık başına giderek oylarını kullanacak. 17:00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte ise seçim sonuçları için geri sayım başlayacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfasında yer alacak. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra tüm illerde ve ilçelerde sürekli güncellenen oy oranlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçları 2024 ekranı!

Seçim Sonuçları 2024: İl İl, İlçe İlçe Seçim Sonuçları, Oy Oranları, Canlı Ve Anlık Takip Ekranı

Her 5 yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü milyonlarca kişi büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanlarını belirlemek için sandık başına gidecek. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin gözü seçim sonuçlarında olacak. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den takip edilebilecek. Seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı için anlık güncellenen oy oranlarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için seçim sonuçları takip ekranı!

SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI SABAH'TA

31 Mart 2024 Pazar günü seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'de! İşte il il ve ilçe ilçe seçim sonucu ekranı;

Seçim Sonuçları 2024: İl İl, İlçe İlçe Seçim Sonuçları, Oy Oranları, Canlı Ve Anlık Takip Ekranı

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

08:30'da başlayıp 17:00'da sona erecek oy verme işleminin hemen ardından gözler YSK'ya çevrilecek. Seçim yasakları kaldırıldıktan sonra seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları sabah.com.tr'de olacak.

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Seçim Sonuçları 2024: İl İl, İlçe İlçe Seçim Sonuçları, Oy Oranları, Canlı Ve Anlık Takip Ekranı

SEÇİM SONUÇLARI İL İL TAKİP ET

İl il seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Antalya
Konya
Adana
Şanlıurfa
Gaziantep
Kocaeli
Mersin
Diyarbakır
Hatay
Manisa
Kayseri
Samsun
Balıkesir
Tekirdağ
Aydın
Van
Kahramanmaraş
Sakarya
Muğla
Denizli
Eskişehir
Mardin
Trabzon
Ordu
Afyonkarahisar
Erzurum
Malatya
Sivas
Batman
Tokat
Adıyaman
Elazığ
Zonguldak
Kütahya
Osmaniye
Çanakkale
Şırnak
Çorum
Ağrı
Giresun
Isparta
Aksaray
Yozgat
Edirne
Düzce
Muş
Kastamonu
Uşak
Kırklareli
Niğde
Bitlis
Rize
Amasya
Siirt
Bolu
Nevşehir
Yalova
Bingöl
Kırıkkale
Hakkâri
Kars
Burdur
Karaman
Karabük
Kırşehir
Erzincan
Bilecik
Sinop
Iğdır
Bartın
Çankırı
Artvin
Kilis
Gümüşhane
Ardahan
Tunceli
Bayburt

Seçim Sonuçları 2024: İl İl, İlçe İlçe Seçim Sonuçları, Oy Oranları, Canlı Ve Anlık Takip Ekranı

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Murat Kurum, CHP Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu, Saadet Partisi Birol Aydın, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz, Vatan Partisi İbrahim Okan Özkan ve DEM Parti ise Meral Danış Beştaş ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

OY PUSULASI SIRALAMASI NASIL OLACAK?

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.

Seçim Sonuçları 2024: İl İl, İlçe İlçe Seçim Sonuçları, Oy Oranları, Canlı Ve Anlık Takip Ekranı

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi uyarınca süreç devam ediyor.

Takvime göre, seçmen kağıtlarının dökümüne 29 Şubat 2024 tarihinde başlanacak ve dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını E-DEVLET ekranından öğrenebilecek.

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy kullanabilecek.

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