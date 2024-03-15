SEÇİM SONUÇLARI 2024: 31 Mart İstanbul Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları Sabah.com.tr'de Olacak

Her 5 yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü milyonlarca kişi büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanlarını belirlemek için sandık başına gidecek. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin gözü seçim sonuçlarında olacak. YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den takip edilebilecek. Seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı için anlık güncellenen oy oranlarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için seçim sonuçları takip ekranı!

SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI SABAH'TA

31 Mart 2024 Pazar günü seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'de! İşte il il ve ilçe ilçe seçim sonucu ekranı;