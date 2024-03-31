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Haberler Fotohaber SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA! 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara İzmir’de AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 20:40 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 20:40

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA! 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara İzmir’de AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Seçim sonuçları son dakika… Türkiye bu sabah saatlerinden itibaren 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasaklarını kaldırmasının ardından tüm Türkiye'nin gözü seçim sonuçlarına çevrildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere tüm iller ve ilçeler için seçim sonuçları verilerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte, 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçları takip ekranı…

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA! 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara İzmir’de AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Türkiye bugün yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen oylarını kullanarak büyük bir heyecanla seçim sonuçları verilerini takip etmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanıyor. Hangi ilde seçimi kim kazandı? İşte, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA! 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara İzmir’de AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: Murat Kurum

CHP: Ekrem İmamoğlu

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

DEM Parti: Meral Danış Beştaş

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: Turgut Altınok

CHP: Mansur Yavaş

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

DEM Parti: Gültan Kışanak

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti: Hamza Dağ

CHP: Cemil Tugay

İYİ Parti: Ümit Özlale

DEM Parti: Akın Birdal

Seçim sonuçları linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe adayların, partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

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SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA! 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara İzmir’de AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI - 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI VE ANLIK

İl il seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İstanbul Seçim Sonuçları
Ankara Seçim Sonuçları
İzmir Seçim Sonuçları
Bursa Seçim Sonuçları
Antalya Seçim Sonuçları
Konya Seçim Sonuçları
Adana Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Gaziantep Seçim Sonuçları
Kocaeli Seçim Sonuçları
Mersin Seçim Sonuçları
Diyarbakır Seçim Sonuçları
Hatay Seçim Sonuçları
Manisa Seçim Sonuçları
Kayseri Seçim Sonuçları
Samsun Seçim Sonuçları
Balıkesir Seçim Sonuçları
Tekirdağ Seçim Sonuçları
Aydın Seçim Sonuçları
Van Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Seçim Sonuçları
Sakarya Seçim Sonuçları
Muğla Seçim Sonuçları
Denizli Seçim Sonuçları
Eskişehir Seçim Sonuçları
Mardin Seçim Sonuçları
Trabzon Seçim Sonuçları
Ordu Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları
Erzurum Seçim Sonuçları
Malatya Seçim Sonuçları
Sivas Seçim Sonuçları
Batman Seçim Sonuçları
Tokat Seçim Sonuçları
Adıyaman Seçim Sonuçları
Elazığ Seçim Sonuçları
Zonguldak Seçim Sonuçları
Kütahya Seçim Sonuçları
Osmaniye Seçim Sonuçları
Çanakkale Seçim Sonuçları
Şırnak Seçim Sonuçları
Çorum Seçim Sonuçları
Ağrı Seçim Sonuçları
Giresun Seçim Sonuçları
Isparta Seçim Sonuçları
Aksaray Seçim Sonuçları
Yozgat Seçim Sonuçları
Edirne Seçim Sonuçları
Düzce Seçim Sonuçları
Muş Seçim Sonuçları
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Amasya Seçim Sonuçları
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Kars Seçim Sonuçları
Burdur Seçim Sonuçları
Karaman Seçim Sonuçları
Karabük Seçim Sonuçları
Kırşehir Seçim Sonuçları
Erzincan Seçim Sonuçları
Bilecik Seçim Sonuçları
Sinop Seçim Sonuçları
Iğdır Seçim Sonuçları
Bartın Seçim Sonuçları
Çankırı Seçim Sonuçları
Artvin Seçim Sonuçları
Kilis Seçim Sonuçları
Gümüşhane Seçim Sonuçları
Ardahan Seçim Sonuçları
Tunceli Seçim Sonuçları
Bayburt Seçim Sonuçları

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA! 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara İzmir’de AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Oy Verme İşlemi 17:00'de Tamamlandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 17:00 itibarıyla 81 ilde oy kullanma işleminin tamamlandığını açıkladı. Sisteme veri girişinin devam ettiğini bildiren Yener, saat 19:18 itibarıyla yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yerel Seçimlerde Kaç Kişi Oy Kullandı?

YSK seçmenlere ilişkin istatistiki verileri paylaştı. YSK'nın yayınladığı verilere göre 2024 Yerel Seçimleri'nde 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 seçmen ilk kez oy kullanma hakkını kazandı. YSK, 34 siyasi partinin katıldığı seçimde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı. Bu seçmenlerden 50,59'unun kadın, yüzde 49,41'inin ise erkek olduğu kayıtlara geçti.

28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri'nde yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak açıklanmıştı.

SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA! 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara İzmir’de AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Oy Sayımı Kaçta Başladı?

YSK'nın açıklamasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemleri 16:00'da tamamlandı.

Söz konusu 32 ilde 16:00 itibarıyla tamamlanan oy verme işlemi diğer şehirlerde 17:00'de son buldu. Sandıklar kapandıktan sonra tüm yurtta sandık kurulunca oy sayımına başlandı.

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