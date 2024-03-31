SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA! 31 Mart 2024 İstanbul, Ankara İzmir’de AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Oy Verme İşlemi 17:00'de Tamamlandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 17:00 itibarıyla 81 ilde oy kullanma işleminin tamamlandığını açıkladı. Sisteme veri girişinin devam ettiğini bildiren Yener, saat 19:18 itibarıyla yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yerel Seçimlerde Kaç Kişi Oy Kullandı?

YSK seçmenlere ilişkin istatistiki verileri paylaştı. YSK'nın yayınladığı verilere göre 2024 Yerel Seçimleri'nde 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 seçmen ilk kez oy kullanma hakkını kazandı. YSK, 34 siyasi partinin katıldığı seçimde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı. Bu seçmenlerden 50,59'unun kadın, yüzde 49,41'inin ise erkek olduğu kayıtlara geçti.

28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri'nde yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak açıklanmıştı.